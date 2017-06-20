Ученые: навоз будет новым источником возобновляемой энергии

Ученые рассказали, что навоз станет новым источником энергии для человечества. Канадские специалисты поделились своими исследованиями о возобновляемых источниках.

Специалисты разрабатывают технологию по производству газа из отходов жизнедеятельности крупнорогатого скота. Их исследования могут стать важной часть системы отопления жилых домов и предприятий. Они полагают, что данный способ может иметь несколько плюсов. Первое это то, что в процессе естественного разложения навоза на фермах вырабатывается большое количество вредного для атмосферы газа, который способствует повышению температуры на планете. Второй плюс состоит в том, что это позволит снизить добычу природного газа, ресурсы которого ограничены.

Для проверки теории ученые смоделировали на компьютере ферму на 2000 голов скота. Сырье будет перерабатываться в закрытых котлах, для работы которых предлагается использовать возобновляемую энергию солнца и ветра. Это может стать первым значимым шагом на этапе перехода с ограниченных природных ресурсов на возобновляемые источники. Эксперты утверждают, что инвестиции в такое производство смогут окупиться за пять лет.