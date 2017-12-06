Учёные рассказали, как морским змеям удаётся находить друг друга

Эксперты из Университета Аделаиды в Австралии определили, как морские змеи могут искать представителей своих видов. По словам специалистов, ориентироваться в океане гораздо сложнее, потому что искажается запах, а также ухудшается обзор, как сообщает VladTime.

Учёные изучали то, как морские змеи могут находить друг друга, на примере черепахоголовой морской змеи – вида, который очень распространён близ Рифа Гиберния рядом с побережьем Западной Австралии. Экспертам удалось определить, что создания комбинировали в мозге то, что они видели, осязали, а также какие изменения были в окружающей среде.

Ведущий исследователь Jenna Crowe-Riddell подчеркнула, что в целом черепахоголовым морским змеям легче всего ориентироваться в океане и искать своих. Всё дело в особенностях строения тела. Однако для точности своих наблюдений существа следят за движениями, прикасаются, а потом и анализируют, какие изменения в окружающей среде. Специалист подчеркнула, что это исследование может помочь лучше понять эволюцию морских змей, а также обеспечить им нормальную жизнь в будущем.