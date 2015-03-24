Ученые: суперкомпьютеры помогут создать полупроводники следующего поколения

Ученые продолжают исследования в области полупроводников и материалов, пригодных для их производства. Выйти на новый уровень экспертам помогает симулирование на суперкомпьютерах.

Полупроводники, класс материалов, которые могут функционировать как электрический проводник или как изолятор. Работа таких материалов зависит от обстоятельств и условий, а сами они являются фундаментальными для современной науки. Специалисты перестали рассматривать отдельные материалы, и перешли на изучение молекул и их взаимодействия.

Основным элементом исследований ученых являются суперкомпьютеры, которые незаменимы для такой работы. Один из новых методов создания полупроводников ученые назвали полупроводниковым легирование, в процессе которого в материалы внедряются отдельные молекулы других материалов. Специалисты использовали суперкомпьютер SuperMUC, который смог симулировать наиболее точные условия.

Доктор Франк Ортманн полагает, что дальнейшее развитие поможет создать настолько качественные материалы, которые получат широкое распространение. Один и тот же полупроводник можно будет использовать и в сложных схемах и в гитарном усилителе.

Эксперты говорят, что следующий шаг в создании суперкомпьютеров станет сильным скачком для развития этой области.