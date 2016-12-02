Ученые из Великобритании нашли альтернативный способ улучшить память

Ученые из Великобритании рассказали, что нашли альтернативный способ улучшить память посредством электрической стимуляции. Они доказали свою теорию с помощью эксперимента, передает агентство Current Biology.

Зарубежный СМИ сообщают о новом открытии ученых из Великобритании, которые изучали физиологию человека и пытались понять, как можно улучшить его память. Проблема плохой памяти распространена особенно в последнее время, так что их решение заинтересует как тех, кто до сих пор находится на обучении, так и для тех, кто просто хочет хранить свой мозг здоровым.

В ходе эксперимента ученые говорили испытуемым слова, а также прилагали к ним некоторые ассоциации. Позже, когда они находились в состоянии сна, им повторяли часть слов и ассоциации. Когда испытуемые просыпались, то хорошо помнили то, что им говорили во сне, однако испытывали затруднения, когда им нужно было повторить то, что им говорили в обычном состоянии.

Ученые делятся, что их способ, скорее всего, найдет применение в медицине. По их словам, во сне мозг обрабатывает информацию, которую узнает и подготавливает к тому, чтобы напомнить о ней, когда потребуется.