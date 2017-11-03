Ученые: «детский» голос и зрительный контакт повышают реакцию собаки

Ученые из Йоркского университета выяснили, что команды и обращения к собакам, сказанные «детским» голосом, лучше воспринимаются щенками. А для укрепления социальной связи со взрослой собакой имеет важность зрительный контакт.

Как стало известно, щенки более активно реагируют на команды и слова, произнесенные «детским» голосом. Такое обращение, где присутствуют уменьшительно-ласкательные и высокочастотные звуки, получает большую реакцию и ответные действия, чем те же слова, произнесенные «по-взрослому». А вот на взрослых собак, обращения «детским» голосом влияют также, как и обычные.

В эксперименте ученые задействовали 69 собак. Первый опыт заключался в том, что люди обращались к собакам посредством громкоговорителя, находившегося у них в руках. В адрес собак воспроизводились обращения по типу «Кто хороший мальчик?» или «идем гулять». Все эти слова были произнесены «детским» голосом, каким взрослые снисходительно обращаются к детям. Если первая часть динамиков воспроизводила «детские» обращения, то вторая – более серьезные, «взрослые».

В итоге, собаки чаще реагировали на звуки «детского» обращения. Они подходили к человеку с динамиками и старались проявить большую реакцию. После, эксперимент показал, что если взрослая собака слышит голос, но не видит человека, то она реже реагирует на обращения.

Для собак оказался важен зрительный контакт, а на голос из динамиков они реагировать не хотели. Так, для щенков контакт с человеком будет лучше налажен, если обращаться к ним «детским» голосом. А для взрослых собак – важен зрительный контакт.