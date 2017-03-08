Ученые выяснили, как улучшить сексуальную жизнь‍

Ученые из США, которые трудятся при университете в штате Флорида, выяснили, как улучшить сексуальную жизнь‍. По их словам, регулярно каждый третий американец недосыпает, а именно продолжительность сна играет здесь решительную роль, передает агентство The Conversation.

Западные СМИ публикуют результаты недавнего исследования ученых из Соединенных Штатов. Они пытались выяснить, существует ли связь между качеством сна и сексуальной жизнью пар. Чтобы это доказать либо опровергнуть, они провели масштабный опрос, в ходе которого выяснили, сколько американцев недосыпает и как у каждого из них обстоят дела с сексуальной жизнью. По итогам стало ясно, что мужчины и женщины, которые не удовлетворены своей сексуальной жизнью, имеют проблемы со сном.

Ученые говорят, что в этой сфере существует своеобразный замкнутый круг. По их словам, если у человека есть хороший секс, он будет крепко спать. И напротив, если у человека плохой секс, который не приносит ему удовлетворения, его может мучить бессонница, и из-за этого он может недосыпать. После этого, сексуальное желание может пропадать вовсе, и тогда проблема кажется нерешимой.

В связи с этим ученые советуют тем, кто не высыпается, добавить в свой график хотя бы один дополнительный час сна, и тогда сексуальная жизнь человека должна улучшиться, считают они.