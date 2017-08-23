Ученые из Японии нашли способ защититься от рака печени‍. По их словам, возникновению онколоческих заболеваний может препятствовать высокое содержание в организе витамина D. О результатах их исследований сообщает агентство Eurekalert.

Ученые из Японии провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 33 с половиной тысяч человек. Их возраст колебался от 40 до 69 лет. Вначале они проходили медицинское исследование, сдавая тест на кровь, а также на выявление злокачественных опухолей. Специалисты также имели на руках медицинские данные об их здоровье шестнадцатилетней давности. Они принимали во внимание, насколько велико в рационе респондентов было употребление витамина D, и делали свои выводы.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что регулярное употребление витамина D в пищу, особенно в зимний и весенний периоды, поможет защититься от рака печени. Поэтому они советуют включать в свой рацион яйца и сардину.