Ученые установили, что снижение употребления сахара восстанавливает печень

Ученые, которые трудятся при научной лаборатории университета в штате Орегон, установили, что снижение употребления сахара восстанавливает печень. Также для лучшего эффекта они советуют избегать употребления продуктов, богатых по составу холестерином и жирами.

Ученые одного из крупнейших университетов в Соединенных Штатах Америки провели свое исследование относительно того, какие меры может предпринять человек, если у него диагностируют проблемы с печенью. Как правило, если болезнь уже на тяжелой стадии (например, если развился цирроз), орган уже не подлежит восстановлению. Тем не менее, если серьезные последствия еще не наступили, восстановлению этого органа может поспособствовать правильно подобранное питание, в частности, снижение употребления сахара.

Ученые отмечают, что проблема нездоровой печени среди людей растет вместе с тем, как все меньше из них уделяет внимание правильному питанию. Они советуют не забывать, что здоровую печень можно сохранить и даже восстановить, если вносить в свой рацион каши, нежирные супы, молочные и морепродукты, а также избегать злоупотребления сахара.