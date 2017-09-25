На снимках NASA уфологи нашли в кратере Луны останки корабля пришельцев

Уфологи вновь заявили, что ученые из NASA скрывают от человечества информацию о пришельцах. Поводом для этого стали недавние снимки Луны, сделанные Агентством, на них эксперты рассмотрели обломки корабля инопланетян, расположенные в кратере.

Уфолог, известный как пользователь под ником streetcap1, в очередной раз решил заявить, что NASA обманывает жителей Земли. По мнению эксперта, ученые и мировая власть уже давно скрывают от человечества факт контакта и существования пришельцев.

Еще один довод к данной теории уфолог нашел на снимках Луны, которые специалисты NASA опубликовали в Сети. На фото видны кратеры, в одном из них эксперт рассмотрел обломки корабля пришельцев.

Уфолог точно уверен, что на Луне остались доказательства того, что в космосе существуют и другие цивилизации, и живые существа. Многие пользователи не поверили доводам уфолога и отнеслись к ролику весьма скептически. Комментаторы решили оставить «раскрытие» агентов NASA без должного внимания, так как подобные «сенсации» появляются после каждой публикации снимков с космическими объектами.