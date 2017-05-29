Учёные рассказали о пяти причинах, по которым нужно заниматься сексом

Группа ученых провела независимое исследование и выяснила пять причин, по которым нужно регулярно заниматься сексом. По мнению специалистов из Университета Уилкса в Пенсильвании, делать это желательно несколько раз в неделю, чтобы укреплять иммунитет.

Ученых из разных стран сопоставили факты и опубликовали научную статью, в ходе которой доходчиво рассказали о пяти причинах, по которым нужно регулярно заниматься сексом. Так, одно исследование в США показало, что женщины получают от интимной близости огромную порцию радости. Кроме того, секс препятствует выработке гормона стресса кортизола.

Также, как упоминалось ранее, секс укрепляет иммунитет. У тех, кто несколько раз на неделю занимается им, уровень иммуноглобулина на треть выше, чем у тех, кто занимается редко или не занимается вообще. Помимо этого, секс является хорошей кардиотренировкой, которая способствует развитию хорошей физической формы.

Последней из причин ученые упоминают защиту мозга. Даже пожилым людям советуют не избегать секса, так как он улучшает когнитивную функцию мозга, а также память.