В Нижнем Новгороде создали уникальный биочип, выявляющий рак всего за сутки

Ученые из Нижнего Новгорода разработали уникальный биочип, который всего за сутки способен диагностировать онкологическое заболевание и выявить его разновидность. О разработке сообщили сами авторы.

Как сообщается, разработанный нижегородскими специалистами биочип не имеет аналогов во всем мире. Его принцип действия заключается в том, что как только пациент обращается в больницу, ему делают пункцию и полученный материал вносят в биочип. Там происходит взаимодействие с реагентами, а затем биочип помещают в сканер, который пересылает картинку в региональный центр, работающий на базе онкодиспансера. В общей сложности вся процедура от взятия пункции до завершения работы цитологов занимает не более двух часов.

Отмечается, что ученые сами разработали оборудование, которое будет заниматься разработкой биочипов. В скором времени предстоит провести переговоры с производителем, и если специалисты придут к общему согласию по экономическим вопросом, данная технология будет внедряться в нижегородские поликлиники.