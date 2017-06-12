Ученые обнаружили инопланетные бактерии, питающиеся радиацией

Бразильские исследователи обнаружили особые бактерии, которые способны выжить в условиях Европы, спутника Юпитера. Как пишет пресс-служба Университета Сан-Паулу, эти организмы способны питаться радиацией и могли попасть на Землю из космоса.

Ранее эксперты открыли в золотых рудниках на территории ЮАР уникальные микроорганизмы Desulforudis audaxviator. Они находились на глубине порядка 2,8 километров. Выяснилось, что такая бактерия способна получать энергию для жизни от излучения, которое сопровождает распад урана и прочих радиоактивных элементов. Позже биологи установили, что Desulforudis audaxviator обитает, преимущественно, на океанических глубинах. Некоторые утверждают, что эти существа могли проникнуть на нашу планету из другого уголка Вселенной.

Ученым из Бразилии пришла в голову мысль, что подобные живые организмы могут обитать на Европе. Внешняя геологическая структура луны позволяет предположить существование океанов под её поверхностью. Теоретики неоднократно заявляли, что в пределах Солнечной системы именно на Европе больше всего предпосылок для зарождения жизни. Теперь же эта гипотеза подкрепилась существованием Desulforudis audaxviator, которые вполне способны перенести условия Европы при условии достаточного количества остаточной радиации.