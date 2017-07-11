В самом дорогом алмазе в мире учёные обнаружили новый минерал

Исследования алмаза, проведённые группой из Университета Альберты, открыли учёным не только невиданный ранее минерал, но и рассказали больше о строении самой Земли.





Данный алмаз большинство специалистов оценивают как самый дорогой в мире. Найден он был в шахте Куллинан, которая расположена в Южной Африке. Обнаруженный драгоценный камень обычно формируется на глубине почти 644 километров и выдерживает до 24 миллиардов паскалей во время формирования. Исследования настолько редкого экземпляра позволили учёным заглянуть глубже в то, как на самом деле «живёт» планета Земля.



Перовскит из силиката кальция, чем на самом деле является дорогостоящий алмаз, оказалось, состоит из элементов мантии Земли. В эту нижнюю мантию входят также движущиеся океанические плиты. Таким образом анализ состава бриллианта дал учёным представление о том, что происходит с плитами, когда они опускаются ниже уровня дна: океанические плиты соединяются с нижней мантией и впоследствии могут формировать алмазы из уникальных минералов.