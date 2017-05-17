Ученые раскрыли "речь" маленьких носорогов

Немецкие ученые впервые в истории раскрыли суть звуковых сигналов, которые издают маленькие белые носороги. Характеристику их "речи" опубликовал журнал PLoS ONE.

Ceratotherium simum simum водятся в южной части Африки. Они являются одним из немногих оставшихся представителей подвида белого носорога. Известно, что взрослые самцы живут особняком. В детстве же они около года питаются материнским молоком, а затем ещё пару лет находятся рядом с мамой. Чаще всего разлука происходит после рождения другого малыша.

Группа ученых во главе с Сабриной Линн изучили видео и аудиоматериалы наблюдения за детенышами из разных зоопарков Германии. Их возраст составлял от месяца до 4 лет. Оказалось, что маленьким носорогам свойственно издавать четыре типа звуков: фырканье, пыхтение, скуление и комплекс тревожных сигналов. Исследователи определили, что скуление выражает желание сосать молоко. С возрастом оно встречается всё реже, однако зрелые мужчины иногда скулят, когда хотят усмирить агрессию избранницы. Другими звуками носорожата реагируют на различные социальные моменты, связанные с матерью, сородичами или сотрудниками зоопарка.

Биологи пришли к выводу, что "речь" носорогов является врожденной особенностью. Один из малышей, за которыми велось наблюдение, рос без матери под присмотром людей. Он использовал все типы сигналов в том же контексте, что и "семейные" представители. Брошенный матерью носорог выражал тревогу, заметив у границы вольера других носорогов и скулил, ожидая человека с утренней порцией еды.