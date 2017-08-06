Ученые узнали, почему со временем татуировки не тускнеют и не стираются

Ученые из университета Марселя во Франции в ходе проведенного эксперимента смогли выяснить, почему татуировки на теле со временем сохраняют свой цвет, не тускнеют и не стираются. Специалисты пришли к выводу, что это связано с некоторыми особенностями человеческой иммунной системы.

Как рассказали авторы исследования, нательные рисунки не тускнеют, так как клетки-макрофаги имеют способность поглощать зерна краски, которые проникают в организм человека во время нанесения татуировки, и хранить их в себе до самой смерти. В ходе эксперимента были задействованы лабораторные мыши. На тело грызунов наносились татуировки, чтобы отследить, как именно макрофаги подхватывают зерна краски.

Отследив этот процесс, специалисты хотели узнать, что произойдет, если все макрофаги, содержащиеся в себе краску, внезапно умрут. Ученые предположили, что как только макрофаги будут уничтожены, тату грызунов начнут постепенно тускнеть и пропадут. Однако этого не произошло, так как новые макрофаги, попавшие в организм из лимфатической системы, практически сразу стали подхватывать зерна краски, не давая ей проникнуть в организм грызунов.