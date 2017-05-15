Рептилии получили возможность отбрасывать хвосты около 289 млн лет назад

Рептилии в процессе эволюции впервые научились отбрасывать хвосты примерно 289 лет назад. К такому выводу пришли канадские ученые, работа которых появилась на ресурсе Scientific Reports.

Известно, что современные животные демонстрируют два механизма отбрасывания: разделение соседних позвонков или перелом по особой "трещине". Второй наблюдается у некоторых видов живущих ныне рептилий. Существует теория, что такой метод позволяет отращивать потерянную часть гораздо быстрее.

Для биологов остаётся загадкой, когда именно организмы этого класса выработали в себе уникальную защитную особенность. Некоторые палеонологи во время исследования древних останков капторинид сообщали о найденных в позвонках "трещинах" по примеру более позних потомков. Сотрудники университета Торонто решили углубиться в вопрос и детально изучить строение этих существ. С этой целью они одолжили у Королевского музея Онтарио 70 связанных и несвязанных между собой позвонков. Эти части капторинид были найдены на территории штата Оклахома.

Оказалось, что капториниды действительно обладали "трещинами" на шестом, седьмом или восьмом позвонках. По обнаруженным данным исследлватели предположили, что у молодых особей эти структуры были ярко выраженными, что позволяло отбрасывать хвосты относительно просто. А вот более зрелым приходилось реже прибегать к таким мерам, из-за чего "трещины" несколько затягивались. Ученые отмечают, что у других рептилий и синапсид, являющихся современниками капторинид, подобной функции организма не было. По их мнению, капториниды являются первыми рептилиями с отбрасываемыми хвостами. Эта особенность могла исчезнуть у более поздних видов и вновь проявиться спустя многие поколения.