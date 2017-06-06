Ученые: Конопля способна облегчить боль онкобольных и убить раковые клетки

Ученые из Польши 4 года изучали возможность использования конопли в медицинских целях и выяснили, что она способна облегчить боль онкобольных и даже может убить раковые клетки. К тому же, они научились выращивать ее с минимальной дозой психоактивных веществ.

Уже пятый год ученые из Польши, которые трудятся в научной лаборатории при Университете в Познани, пытались разработать препарат, который можно было бы применять в сфере лечения онкобольных. Главное их внимание было сосредоточено на каннабисе (более распространенное название - конопля). Их целью было изобрести препарат, который бы содержал низкую долю психоактивных веществ, и в то же время мог бы быть полезен как качественное обезболивающее. Между тем, результат, которого они смогли достигнуть, чуть ли не поверг их в шок. Они узнали, что их препарат может даже убивать раковые клетки.

Польские ученые отмечают, что в основу их фармакологического средства легла конопля и другие не синтетические вещества. Оно еще нуждается в доработке, однако специалисты уже ведут переговоры, чтобы позже запустить его в производство. На это потребуется еще много лет, однако они уверенны, что результат себя сполна окупит.