Фермер из Австралии обнаружил гигантское яйцо-матрешку

На ферме в Автраллии курица снесла гигантское яйцо, внутри которого оказалось яйцо поменьше. Об этом фермер Скотт Стокман рассказал на Facebook.

Сельскохозяйственный предприниматель из штата Квинсленд утверждает, что вес яйца составил 176 грамм, что выше среднестатистического в три раза. Оно оказалось самым большим за всю историю фермы, которая основана в 1923 году. Скотт Стокман сообщает, что очень удивился, обнаружив под скорлупой наряду с белком и желтком ещё одно яйцо нормального размера.

О природном феномене стало известно профессору Рафу Фрейру, который работает в научной школе при Университете Чарльза Старта. Ученый утверждает, что раньше никогда не сталкивался с подобным. Обычно, если курице не удается без проблем высидеть кладку, то она попросту оставляет попытки.