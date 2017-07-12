Пришельцы начали строить свои базы на Чукотке

Ученые заявляют о том, что пришельцы избрали территорию Чукотки для того, чтобы построить там свои базы. По версии уфологов, именно поэтому местные жители часто сталкиваются с различными аномалиями и необъяснимыми явлениями.

Как рассказывают специалисты, в Уэлен-Ванкареме чаще всего наблюдаются различные загадочные явления. Так, в любую погоду на этой дороге может пронестись НЛО на огромной скорости, излучая при этом зеленоватое свечение. Свидетельства очевидцев говорят о том, что после встречи с летающими тарелками, люди начинают испытывать сонливость и странную усталость, несмотря на то, что физическим трудом не занимались. Такое же состояние могут испытывать и животные, столкнувшись с НЛО.

Жители Чукотки сообщают, что чаще всего пришельцы прилетают зимой или весной, однако во время полярной ночи они не показываются. Все же иногда инопланетяне нарушают свои принципы. Так, команда судна возле села Усть-Белая заметила странные облака, которые начали собираться в круг, а внутри него можно было рассмотреть кусок неба. Из этого круга начали вылетать различные внеземные технологии, завораживающие своими маневрами, а затем они просто растворились в воздухе.

Чаще всего пришельцы любят показываться в районе военных баз, однако они агрессивно настроены по отношению к местным жителям, которые появляются на территории глухих мест, где, предположительно, инопланетяне и строят свои базы. Пришельцы в такой момент способны испортить технику, а также поразить любопытного гостя заболеванием, которое само пройдет через определенное время.