Химики сумели разделить лазером смесь жидкостей на фазы без нагрева

Химики из Великобритании сумели разделить лазером смесь жидкостей на фазы без нагрева. Ранее подобную манипуляцию уже удавалось совершать, однако в этих случаях происходила кристаллизация разных кристаллических модификаций одного вещества.

Журнал Nature Chemistry сообщает о последнем открытии ученых из Великобритании, которые трудились над тем, чтобы сделать возможным разделять смесь жидкостей на фазы без нагрева. Стоит отметить, что это открытие очень важное, так как поможет научиться очищать окружающую среду, в частности, водоемы, в которые попала нефть.

Химики проводили свои эксперименты в научной лаборатории при Университете Глазго. Для того, чтобы достичь желаемого результата, они предложили использовать лазер. Выпуская из него низкоэнергетический пучок света, они облучали смесь нитробензола и декана, которая была практически однородной. Анализ ученых показал, что такое облучение приводит к расслоению жидкостей на фазы. При этом, процедура происходила без нагрева. Лучший эффект получался в том случае, если начальная температура была близка к температуре расслоения.