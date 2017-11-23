"Снимок любви": ученые изучили явления в мозгу влюбленного

Американские ученые изучили явления, которые возникают в мозгу влюбленного человека. Своими исследованиями поделилась сотрудник Института Кинси - Хелен Фишер.

Антрополог исследовала изменения различных участков головного мозга при влюбленности и сфотографировала их. Известно, что в период любви поведение людей кардинально меняется из-за биохимических процессов организма. Хелен Фишер утверждает, что биологи напрасно не принимают любовь за болезнь или зависимость.

В рамках своей работы американка проанализировала активность головного мозга нескольких сотен влюбленных партнеров и супругов при помощи функционального МРТ. Прибор показал, что любовь провоцирует особую систему мозга, зависящую от дофамина - гормона счастья. Это вещество возникает при получении удовольствия и помогает организму запоминать приятные процессы. Оно воздействует на многие функции тела, такие как кровообращение, пищеварение, выделение. Порой дофамин является причиной маний.

Хелен Фишер обнаружила, что прежде всего у влюбленных активизируется вентральная покрышка среднего мозга, внутри которой производится дофамин в период острой фазы. Из-за этого у люди стремятся неотрывно следить за объектом любви и добиваться взаимности.

В системе также играет немалую роль прилежащее ядро, которое ответственно за любые формы зависимости. По словам эксперта, это является свидетельством того, что интимные чувства являются одной из таких форм. Эта зона активизируется в случаях счастливой и несчастной любви.

Хелен Фишер утверждает, что у супружеских пар, проживших около 20 лет, вентральная покрышка сохраняет интенсивность и демонстрирует чувство сильной привязанности к супругу. Кроме того, у них активен вентральный паллидум, генерирующий чувство счастья.