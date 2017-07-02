Уфолог: собаки могут предупреждать о близости НЛО

Собаки и другие домашние любимцы могут чувствовать близость НЛО и своим беспокойным поведением предупреждать людей об их прибытии. Об этом на сайте ufoevidence.org рассказал уфолог Престон Деннет.

Теоретик приобрел немалую известность, изучая свидетельства неопознанных летающих объектов с 1986 года. В своём новом исследовании Престон Даннет установил, что животные очень чувствительны к проявлениям инопланетной природы. Незадолго до появления НЛО они демонстрируют неадекватное, часто - агрессивное поведение. В этом случае стоит проявить повышенное внимание к окружающему миру. Однако автор добавил, что не стоит принимать интенсивный лай, как факт неизбежного приближения НЛО. Очень часто пес может проявлять беспокойство в связи с грядущими естественными катаклизмами.

В своей работе Престон Деннет также пишет о случаях, когда вероятные космические корабли провоцировали паралич как у людей, так и у животных. Он объясняет это явление большой дозой облучения, которое выделяют НЛО. Кроме того, у предполагаемых жертв похищения инопланетянами нередко замечали ожоги, амнезию и повышенный радиационный фон. Иногда дело доходило до смертельных исходов. С другой стороны, нередко человек после такой встречи сообщал об исцелении ран или тяжелых недугов.