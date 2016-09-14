Ученые в полтора раза увеличили точность атомных часов

Американские ученые добились ошеломляющих результатов во время измерения квантового состояния атомов стронция. Экспериментальным путем физикам удалось в полтора раза повысить точность атомных часов.

Насколько известно современной науке, атомные часты представляют собой самый точных механизм для определения времени. Для того, чтобы установить степень их стабильности, ученым необходимо соотнести начальное значение его часты от отклонения. Истинно точные приборы для измерения точности атомных часов представляются в качестве атомов стронция в виде трехмерных решеток.

Сегодня стало известно, что американские физики смогли в полтора раза повысить точность атомных часов. Таким образом, на данный момент их точность составляет 2,5*10^(-19).

Это означает, что ошибка в измерениях возможна только через сотни миллиарды лет и исключительно на одну секунду.