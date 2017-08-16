Психологи: эгоцентризм является признаком стресса

Психологи из Аризонского университета доказали, что проявление эгоцентризма напрямую связано с эмоциональным напряжением и стрессом. Чем больше человек употребляет в речи местоимения "я" или "мне", тем более он подвержен депрессии.

Никому не секрет, что одним из признаков эгоцентризма является частое упоминание в своей речи местоимений "я" и "мне". Однако, последние исследования психологов из Аризонского университета показали, что подобная привычка может быть связана со стрессом.

Ученые во главе с главой кафедры психологии Элисоном Тэкмэном провели масштабный эксперимент, в котором приняло участие огромное количество людей из разных стран. Беря во внимание тот факт, что в среднем человек говорит около 16 тысяч слов ежедневно, психологи смогли соотнести их общее количество с личностными местоимениями.

Так, те люди, которые употребляют 2 тысячи местоимений "я" или "мне", испытывают в настоящее время стресс. Психологи утверждают, что переключение на себя происходит именно во время эмоционального напряжения в качестве механизма защиты психики.

Потому, специалисты советуют не делать поспешных выводов о человеке, который любит поговорить о себе, а постараться понять его более глубоко.