Черви помогли ученым открыть признак скорой смерти

Британские ученые обнаружили у червей особенность, благодаря которой открыли признак скорой смерти человека. Такая статья опубликована на ресурсе Science Alert.

Сотрудники Университетского колледжа Лондона изучали вид Caenorhabditis elegans и заметили, что трупное окоченение его представителей происходит ещё при жизни. Начальная стадия процесса очень похожа на старение. Ориентируясь на такое наблюдение, биологи сделали вывод, что смерть можно предотвратить.

Дело в том, что Caenorhabditis elegans, как и прочие нематоды, поглощают и выделяют газы всей поверхностью своего тела. Это провоцирует раннее окоченение. Это явление возникает из-за неспособности клеток синтезировать аденозинтрифосфат, молекулы которого обеспечивают энергией множество химических реакций, необходимых для жизни. Согласно проведенным исследованиям, концентрация АТФ в организмах червей сильно падает непосредственно перед гибелью.

Незадолго до летального исхода британцы зафиксировали небольшое снижение вещества. Подобное явление наблюдается также у стариков. Биологи считают, что надвигающуюся смерть тяжелых больных можно заметить и существенно отсрочить, разработав методику повышения выработки АТФ в их клетках.