Ученые создали подобие 3D-принтера, способное уничтожить рак

Американские специалисты изобрели специальное устройство, способное эффективно бороться с раком. Принцип работы механизма напоминает 3D-принтер.

Специалисты из Университета Пердью с помощью полимера воссоздали реалистичную раковую среду. Она способна оказать незаменимую услугу медикам для испытания множества лекарственных препаратов для исцеления конкретного пациента.

Насколько известно современной науке, на данный момент онкология весьма непредсказуемая патология, которая зачастую приводит к летальному исходу. Специалисты еще не научились ставить эксперименты над метастазами и эффективно с ними бороться. Однако последние исследования американских ученых позволили изобрести устройство, который использует метод трехмерного написания.

Такой себе медицинский 3D-принтер предназначен для воссоздания микротканей в их реалистичном виде. Раковые клетки смогут встроиться, а ученые тем временем будут экспериментировать с множеством лекарств для определения алгоритма лечения для определенного больного.