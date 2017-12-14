Физики из Уфы разработали алгоритм создания сверхоборотных электродвигателей

Российские физики в ходе проведенного эксперимента смогли вывести алгоритмы, которые помогут создать сверхоборотные электродвигатели. Как рассказали ученые, такие конструкции смогут разгонять двигатели до миллиона оборотов в минуту.

Стало известно, что физики из Уфимского университета создали специализированную компьютерную программу, при помощи которой могут собирать маленькие двигательные установки, частота вращения которых достигает более одного миллиона оборота за 60 секунд. Исследователи сообщили, что такая частота вращений позволит создавать объекты в сфере микроэлектроники, для создания мощнейших беспилотников, обладающих сверхскоростью, а также поможет в сборке высокоточных медицинских приборов.

Созданный учеными алгоритм позволит определить материалы и их количество, требуемые для сборки сверхскоростных электродвигателей. Компьютерный алгоритм также самостоятельно рассчитывает свойства и характеристики созданного аппарата. Его работоспособность специалисты уже проверили на виртуальной двигательной установке.