"Голос!": Ученые нашли способ правильно говорить с собаками

Ученые из Канады нашли способ правильно говорить с собаками и улучшать контакт с ними. Об этом исследовании стало известно изданию Telegraph.

Сотрудники Йоркского университета изучили процесс общения с домашними псами и выяснили, что методы эффективного воздействия на них меняются с возрастом. К примеру, зрелые животные лучше усваивают команды, сказанные высоким голосом и с особым ритмом. А вот к щенкам от шести месяцев до одного года стоит обращаться, будто с маленьким ребенком. Этот прием позволит хозяину установить с любимцем максимальную степень доверия.

Эксперты также составили "речевой реестр" из обучающих фраз дрессировки. Они утверждают, что с собакой можно достичь высокого взаимопонимания и послушания, используя определенные наборы слов. Это явление никак не зависит от языка - доказано тестированием, проведенным на шведском, русском, английском и японском языках. Придерживаясь рекомендаций, человек не только более быстро обучит своего пса, но и создаст для него более стабильный эмоциональный фон. В конечном итоге это продлит срок жизни животного. Канадские специалисты добавили, что примерно через десяток лет технологии нейросетей позволят им разработать эффективный переводчик с собачьего языка.