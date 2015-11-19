Ученые создали уникальное женское нижнее белье для орального секса

Специалистами было разработано первое в мире женское нижнее белье, разработанное для орального секса. Вскоре новинка будет доступна в широком диапазоне размеров на прилавках розничных магазинов.

Совсем скоро все влюбленные пары больше не будут задумываться о некоторых неудобных моментах, которые может доставить занятие оральным сексом.

Американские ученые создали уникальное нижнее белье для женщин, которое специально предназначено для интимной близости. На данный момент известно, что белье изготовлено из очень тонкого латекса, по своей прочности превосходящий резину. Пользуясь данной новинкой, можно не волноваться о неприятном запахе или гигиене.

К тому же, разработчики утверждают, что через некоторое время в продажу выйдет женское нижнее белье Lorals, обладающее функцией защиты от инфекционных заболеваний, передающихся половым путем.