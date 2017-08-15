Ученые: похожие на своего отца дети более здоровы физически

Американские ученые установили связь между сходством ребенка со своим отцом и его физическим здоровьем. Оказалось, что те дети, которые имеют много общих внешних черт с отцом, более здоровы и выносливы.

Представители Бингемтонского университета в США провели исследование среди 700 семей, дети в которых родились вне брака, а сами родители проживали раздельно. Согласно результатам эксперимента, здоровье чада напрямую зависит от внешней схожести с отцом. Таким образом, дети, наиболее похожие на своего родного отца, более здоровы.

Как утверждают ученые, подобную закономерность можно наблюдать у большинство не расписанных пар. С психологической точки зрения, это можно объяснить, что отцы проводят намного больше времени с тем ребенком, который на них похож внешне, поскольку в таком случае у мужчины не закрадываются ненужные сомнения по поводу отцовства. Следовательно, ребенок получает значительно больше внимания, а его потребности учитываются намного быстрее и качественнее.

Впрочем, ученые призывают отцов, чьи дети рождены вне брака, уделять больше времени для воспитания своего ребенка, поскольку это напрямую влияет на состояние его здоровья, как физического, так и эмоционального.