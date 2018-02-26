Ученый: Инопланетяне-убийцы считают людей подобием белок и оленей

Американский ученый с японскими корнями Мичио Каку выпустил свою новую книгу, в которой написал, что человечеству стоит опасаться инопланетян-убийц и не искать с ними встречи. По мнению специалиста, инопланетные расы считают людей неким подобием белок или оленей.

Мичио Каку утверждает, что гуманоиды это высшая раса, которая живёт далеко от Земли и имеет сверхмощные технологии, о которых людям пока ничего не известно. По словам уфолога, человечество для таких инопланетян, как для людей белки и олени. Другими словами, гуманоиды не будут искать встречи с существами, которые намного ниже по уровню интеллектуального развития.

Тем не менее, Каку говорит, что первых инопланетян-убийц человечество увидит не раньше 2100 года. Тогда пришельцы наглядно продемонстрируют свои технологии, которые могут быть опасны для человечества.