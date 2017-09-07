"Боевой анабиоз": DARPA учится замедлять метаболизм для спасения жизни солдат

DARPA планирует научиться быстро замедлять метаболизм раненных солдат для спасения их жизней. Об этом пишет издание Engadget.

Американские ученые обратили внимание на проблему военной медицины: зачастую врачи попросту не успевают вовремя добраться к пациенту. В связи с этим Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США запустило разработку смелой концепции - "Биостазис".

Предполагается, что существует способ в боевых условиях существенно снизить активность человеческого организма и уберечь его от критического состояния до прибытия медицинской помощи. Добиться такого эффекта можно при помощи биохимических соединений, который воздействуют на белки и замедляют жизненные циклы клеток. В теории - до полной остановки.

Многие холоднокровные животные, такие как тиходонки, способны погружаться в анабиоз и благодаря остановке жизненных процессов переживать суровые погодные условия. В DARPA вдохновляются примерами из природы и полагают, что смогут добиться временного стазиса для человека. Однако эксперты отмечают сложность такого достижения. Ведь необходимо каждый процесс организма, а затем безопасно вывести их функции на прежнюю мощность. Эти исследования займут годы, однако в итоге могут сделать прорыв в медицине. DARPA планирует научиться быстро замедлять метаболизм раненных солдат для спасения их жизней. Об этом пишет издание Engadget.

Американские ученые обратили внимание на проблему военной медицины: зачастую врачи попросту не успевают вовремя добраться к пациенту. В связи с этим Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США запустило разработку смелой концепции - "Биостазис".

Предполагается, что существует способ в боевых условиях существенно снизить активность человеческого организма и уберечь его от критического состояния до прибытия медицинской помощи. Добиться такого эффекта можно при помощи биохимических соединений, который воздействуют на белки и замедляют жизненные циклы клеток. В теории - до полной остановки.

Многие холоднокровные животные, такие как тихоходки, способны погружаться в анабиоз и благодаря остановке жизненных процессов переживать суровые погодные условия. В DARPA вдохновляются примерами из природы и полагают, что смогут добиться временного стазиса для человека. Однако эксперты отмечают сложность такого достижения. Ведь необходимо каждый процесс организма, а затем безопасно вывести их функции на прежнюю мощность. Эти исследования займут годы, однако в итоге могут сделать прорыв в медицине.