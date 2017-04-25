Ученые научили искусственный интеллект имитировать человеческий голос

Китайские ученые смогли научить искусственный интеллект имитировать голос человека. Примечательно, что ИИ способен не только подражать голосу, но и в точности копировать его тембр и интонацию.

При помощи технологии Deep Voice инженерам из компании Baidu удалось научить искусственный интеллект полностью копировать человеческий голос. Для того, чтобы разработать данную программу, специалисты воспользовались 800-часовой аудиозаписью, которая содержит в себе около 2400 образцов голосов.

Благодаря этому ИИ научился не только в точности копировать голос человека, а также передавать его тембр и интонацию. Помимо этого, нейросети с легкостью удается менять голоса с женского на мужские, а также разговаривать с легким акцентом.

Как считают специалисты, данная разработка станет хорошим помощникам в различных сферах деятельности. Например, она может обойти системы распознавания голосом, а также при помощи Deep Voice можно будет озвучивать аудиокниги и переводить фильмы.