Геологи: Кислородное обеднение океана происходило в два этапа‍

Геологи из Новой Зеландии и Великобритании провели масштабное исследование, которое показало, что кислородное обеднение океана происходило в два этапа‍, а не в один, как считалось ранее. Именно это явление спровоцировало вымирание ихтиозавров и плиозавров.

Стало известно о выводах геологов из Новой Зеландии и Великобритании , которые работали с целью выяснить точнее, как именно проходило кислородное обеднение океана. Ранее специалисты в этой области считали, что все проходило в один этап, однако последнее исследование опровергло это мнение. Так, они пришли к выводу, что к этому привели два события, а значит, существововало два этапа. Именно они привели к тому, что в глубинах океана вымерли крупнейшие морские животные, такие как ихтиозавры и плиозавры.

Эти же геологи брали пробы в глубоководных местностях океана, чтобы выяснить это и доказали посредством экспертиз. Они поняли, что содержание изотопа в воде увеличивалось несколько раз.

Ранее портал "Версия. Инфо" сообщал о прогнозе ученых, которые предупреждают об увеличении природных катаклизмов в России.