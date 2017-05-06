Уфолог обнаружил НЛО в Великобритании с помощью Google Maps

Опытные уфологи были шокированы, когда на территории Великобритании в тихой местности обнаружили загадочный НЛО. Зафиксировать корабль гуманоидов помог онлайн-сервис Google Maps.

Как оказалось, сервисом Google Maps пользуются не только простые пользователи Сети, которые надеются подсмотреть появление НЛО, но и опытные уфологи. Недавно охотник за НЛО Майлс Стокдейл, который большую часть своей жизни посвятил поиску инопланетных космических кораблей, рассказал, что часто пользуется Google Maps в своих поисковых целях.

И это сработало. Недавно Стокдейлу удалось зафиксировать загадочный объект в Великобритании, который буквально завис в небе и не двигался. Если увеличить изображение, то можно отметить, что это не самолет или птица, а самый настоящий НЛО.