Ученые считают египетских фараонов гибридами пришельцев

Ученые распространяют теорию о том, что древнеегипетские фараоны могли являться гибридами пришельцев. Об этом сообщает издание Daily Star.

Ученые опубликовали в Сети снимки известных фараонов и богов рядом с другими земными существами и сообщили, что египтяне спускались на землю в яйцах или подобии лодок, что сравнимо с инопланетным кораблем. Еще одно подтверждение тому, что фараоны являлись гибридами пришельцев, это африканские памятники Гизы.

Исследователи отмечают, что они были практически полностью идентичны с некоторыми созвездиями. Они уверены, что прародители жителей Египта просто физически не смогли бы построить эти пирамиды, потому инопланетяне поделились своими знаниями с людьми или же сами воздвигли комплекс памятников. По словам исследователей, пришельцы прилетели на землю, обнаружили магнитные северные и южные полюса, а затем уже построили и сами пирамиды.

Исследователи также напомнили о том, что комплекс пирамид Гизы являются всего лишь немногим из тех сооружений, которые были построены в то время, когда технологически это было невозможно. Ученые полагают, что Стоунхэндж и приблизительно 400 геометрических фигур животных построили именно пришельцы.