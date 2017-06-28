"Большой пенис и оргазм": Ученые развеяли 9 мифов о сексе

Эксперты со всего мира решили развеять 9 самых популярных мифов о сексе. Так, специалисты развеяли самый главный миф о том, что большой размер полового органа мужчины доставляет партнерше сильный оргазм, отметив, что иногда женщины могут получить удовольствие и без партнера.

Одним из мифом является убеждение в том, что мужчины постоянно думают о сексе. Ученые из Университета штата Огайо доказали, что в сутки мужчины посвящают мыслям о сексе только 34% времени, не меньше они думают и о еде, которой посвящают около 25% времени в сутки. Второй миф о том, что секс расслабляет и не дает собраться с мыслями перед предстоящим важным событием. Многие боксеры или футболисты до сих пор придерживаются этого мнения, потому перед важными соревнованиями воздерживаются от секса. Швейцарские ученые считают, что в этом есть доля правды, однако секса нужно избегать только перед самыми важными событиями.

Третий миф это то, что только подростки долго не могут удержать эрекцию. Ученые отметили, что около 30% взрослых мужчин сталкиваются с такой проблемой, им советуют за 2 часа до близости помастурбировать, а в процессе позволить партнерше "взять верх" и думать о чем-то скучном. Опровергли исследователи миф и о том, что у неудовлетворенных мужчин могут посинеть яички. Они отметили, что повышенное кровяное давление в области мошонки вызывает дискомфорт, однако это проходит.

Миф о том, что мужские соски не обладают чувствительностью не подтвердился, так как около 50% мужчин испытывают возбуждение во время их стимуляции. Американская ассоциация инструкторов и экспертов в области секса заявила, что секс-зависимость нельзя считать психологическим расстройством, так как нет фактов, подтверждающих этот миф.

Оказалось, что около 85% женщин способны испытывать оргазмы во сне, хотя ранее считалось, что такой способностью обладают только мужчины. Также исследователи доказали, что не только женщины симулируют оргазм, около 25% мужчин хоть раз в жизни, но прибегали к подобной хитрости. Последний миф о том, что засосы являются безобидными, также был опровергнут. В 2011 году в Новой Зеландии женщина пережила инсульт после того, как партнер поставил ей засос. Исследователи отмечают, что иногда засос может привести к блокировке артерии.