Уфологи: Люди не замечают инопланетян, так как те маскируются при помощи лазеров‍

В ходе своих последних исследований уфологи из США выяснили, что инопланетяне регулярно посещают Землю, однако остаются незамеченными из-за лазеров, которые используют для того, чтобы маскироваться и становиться невидимками.

Специалисты в области уфологии сделали очередное громкое заявление в отношении инопланетян. Так, никто до сих пор так и не смог привести убедительные доказательства в пользу того, что пришельцы действительно существуют. По видимому, эксперты в этой области решили сказать то, что также сложно опровергнуть и тем самым попытаться подтвердить свою основополагающую теорию. Так, недавно они заявили, что люди просто не могут увидеть инопланетян по одной причине - те используют лазеры для маскировки.

В действительности, эту теорию сложно оспорить. Однако нет хотя бы косвенных доказательств тому, что это так. Уфологи аргументируют это тем, что странное свечение, подобное свечению лазеров, было замечено около звезды KIC 8462852 из созвездия Лебедя. Именно на этом построена их теория о маскировке инопланетян.