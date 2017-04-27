Ученые прогнозируют увеличение природных катаклизмов в России

Ученые прогнозируют увеличение в России опасных природных катаклизмов. Так заявили сотрудники Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования ЧС - "Антистихия".

По информации экспертов, за последние 25 лет наблюдается рост разрушительных погодных явлений в Российской Федерации. Согласно научным предположениям, в дальнейшем естественные катастрофы будут происходить чаще примерно на 16 случаев в год. Причиной тому - глобальные климатические изменения и техногенная деятельность россиян. Метеорологи отмечают, что свыше 70% таких катастроф приходятся на теплые месяцы года - с апреля до октября.

Представители "Антистихии" утверждают, что за двадцатилетний период катаклизмы нанесли вред более 3 миллионам человек по всей планете. Из них порядка 800 миллионов получили травмы или погибли. Из-за этих явлений огромные убытки терпит также экономика государств.