В США разработали киберслизняка с ИИ

В США ученые разработали симуляцию киберслизняка с зачатками искусственного интеллекта. Они описали своё исследование в издании eNeuro.

Сотрудники Иллинойского университета в сотрудничестве с Институтом эволюционной биологии смоделировали виртуального хищника, который имитирует поведение реального существа - Pleurobranchaea californica. Разработчики отмечают, что киберслизняк обладает алгоритмами для накапливания опыта, соответствующей реакции на возникающие ситуации и чувства голода. Понаблюдать за работой можно на этой странице.

В время создания поведенческой модели учитывались ранние исследования, согласно которым Pleurobranchaea californica имеет три варианта действий при встрече с неизвестным объектом. Животное может атаковать его для поглощения, отнестись с опаской или же вступить в союз с представителями собственного вида. Созданная модель после накопления существенного опыта при голодании может атаковать более сильное существо. А вот сытый слизень, напротив, будет держаться подальше от угроз даже при соблазне вкусной едой. Кстати, ИИ способно различать вкусную и невкусную пищу.

Ученые утверждают, что их разработка позволит открыть новую ступень в изучении мозга человека. Морские моллюски являются хорошей моделью примитивной системы поведения, которая всё ещё сохраняется в человеческом разуме. Эта особенность обеспечивает познавательную функцию и успешное усвоение прошлого опыта. Киберслизняк по своим повадкам очень похож на человеческих предков. Используя готовые наработки, в дальнейшем биологи смогут развить схемы, добавить им более высокое познание и социальность.