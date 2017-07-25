Ученые заставили атомы платины окислять угарный газ при комнатной температуре‍

Ученые из США провели эксперимент, в ходе которого смогли изобрести новый состав катализатора для превращения угарного газа, который состоит из атомов платины. В таких условиях они заставили их окислять угарный газ при комнатной температуре‍.

Научное издание Nature Catalysis сообщает об одном из последних исследований ученых из США, которые пытались изобрести новый состав катализатора. Его собирались внедрять в автомобильное производство, чтобы сделать работу двигателей еще более эффективнее. Специалисты хотели найти материал, способный окислять угарный газ до углекислого при температуре намного ниже чем 200 градусов по Цельсию. Они достигли своей цели и смогли производить окисление даже при комнатной температуре.

В основу исследования ученых легло знание о том, что перспективно будет использовать катализаторы на отдельных атомах. В этот раз они использовали Cu2O. Но этой основе они смогли добиться желаемого результата. Пока что ученые не готовы представить свое изобретение в промышленное производство, так как хотят доработать некоторые детали.