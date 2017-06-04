Житель села в Республике Коми заснял НЛО на фоторужье

Житель села Койгородок в Республике Коми смог заснять на видео НЛО при помощи фоторужья. Отмечается, что неопознанный летающий объект провел в небе больше двух часов.

Как рассказал мужчина, вечером 26 февраля его 4-летний сын вместе с матерью отправился на прогулку, когда внезапно ребенок начал показывать пальцем в небо. Приглядевшись, женщина рассмотрела в небе странный светящийся объект, неподалеку от Луны. Она тут же позвонила своему мужу, который выскочил на улицу, прихватив свое фоторужье с 50-кратным зумом.

Как рассказал мужчина, НЛО в небе напоминал лампочку и переливался, однако странный объект был больше всех остальных звезд. Очевидец начал снимать корабль пришельцев около церкви в Койгородке, а затем, решив приблизиться к объекту, немного проехался в сторону поселка Койдин.

Он отметил, что к светящемуся объекту приблизиться ему так и не удалось, однако ему показалось удивительным то, что с 20:30 и до 23:00 объект в небе практически не двигался, а в 23:30 внезапно пропал. Мужчина рассказал, что полученное видео отправил уфологам, однако они пока не прокомментировали увиденное.