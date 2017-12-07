Ученые превратили жидкий металл в пасту для 3D-печати

Ученые научились модифицировать жидкий сплав металла для преобразования его в материал для 3D-печати. Исследованием занимались эксперты из Университета штата Орегон под предводительством Йигита Менгюча.

Для достижения цели ученые добавили частицы никеля в сплав для того, чтобы придать ему консистенцию посты, которая и будет использоваться для печати. Инженеры под руководством Йигита Менгюча из Университета штата Орегон решили изменить не конструкцию 3D-принтера, а свойства самого сплава.

В качесте расходного материала ученые использовали галинстан, состоящий из галлия, индия и олова, температура плавления которого ниже комнатной температуры. Для того, чтобы сделать сплав более вязким они добавили в него хлопьевидные частицы никеля диаметром от 800 нанометров до семи микрометров.

После достижения желаемого результата ученые доказали, что этот сплав можно использовать как средний слой между двумя эластичными полимерами и создавать таким образом растягивающиеся электронные схемы, способные проводить электричество при высоком напряжении.