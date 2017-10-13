Беспилотные автомобили будут «заглядывать» за угол лазерами

Ученые-инженеры из университета в Стэнфорде презентовали прототип-версию лазерной системы, которая поможет беспилотным авто «заглядывать» за угол и «видеть» скрытые из прямой видимости объекты. Согласно данным о первых испытаниях, система способна весьма подробно «описывать» объекты, «скрывающиеся» в слепых зонах.

Как сообщается, беспилотные авто при помощи лазеров смогут визуализировать предметы, которые находятся в зоне непрямой видимости. Один из группы ученых, Гордон Вецштейн, рассказал, что сейчас это кажется «магией», но такая идея «практически осуществима».

Новая технология, в случае ее внедрения в систему беспилотных машин, поможет уменьшить число аварий, которые случаются из-за неполного обзора проезжей части и объектов, находящихся в «слепых» для авто зоне. Ученые уже провели испытания и установили, что лазерная система способна конструировать вид различных объектов, которые человек не может увидеть из-за препятствий.

Система заключается в том, что лазеры многократно отражаются, а датчики собирают полученные данные и формируют примерный облик и габариты предмета, спрятанного в «слепой» зоне. Итоговый вид объекта попадает в систему машины-беспилотника и помогает ей планировать дальнейшее передвижение без аварий и столкновений.