Ученые раскрыли генетический код синестезии

Ученые раскрыли генетический код людей, обладающих редкой особенностью видеть цвет звуков. Синестезия может быть напрямую связана с мутацией шести определенных генов.

Представители Института психолингвистики Макса Планка в Нидерландах нашли вероятную генетическую проблему синестезии. Она может быть обусловлена шестью генами, которые мутировали еще в процессе эмбрионального развития человека.

Посредством изучения трех семей, члены которой обладают редким заболеванием, ученые пришли к выводу, что за синестезию отвечают именно белок-кодирующих гены. Как удалось выяснить, эти гены производят импульсы, которые отражаются в слуховой, зрительной коре головного мозга, а также в его теменной доле.

Впрочем, ученые подчеркивают, что на этом точку в исследованиях синестезии ставить рано, поскольку за такую особенность могут отвечать еще и другие факторы.

Стоит напомнить, синестезией называется отклонение от нормального восприятия звуков, при котом человек способен видеть их цвет или чувствовать их запах.