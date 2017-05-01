Первый турполет из России в космос намечен на 2025 год

Российская компания «КосмоКурс» сообщила, что в 2025 году туристы получат возможность совершать полеты в космос. Как отметил генеральный руководитель компании Павел Пушкин, первые опыты по туристическим полетам на столь дальние расстояния пройдут уже в 2022 году.

Как сообщает Павел Пушкин, «КосмоКурс» начал создавать комплекс для суборбитальных полетов, который сможет использоваться не один раз, а будет работать в многоразовом режиме.

Ракеты такого комплекса будет весить по 80 тонн, корабль – 7 тонн. В 2022 году может пройти тестовое испытание ракет и капсулы спуска. В 2023 году пройдет первый запуск всего комплекса в космос, во время которого ученые проанализируют работу конструкции.

Сообщается, что первый полет будет занимать около 14 минут, в космической невесомости туристы пробудут порядка 5,5 минут. Во время первого путешествия космос смогут увидеть 6 туристов и 1 специально-обученный инструктор. Предполагается, что за такой полет в космос нужно будет заплатить 250 000 долларов. К 2030 году «КосмоКурс» намеревается провести уже 115 таких экскурсий.

На весь проект, от начала создания комплекса и до момента проведения первого полета, понадобится примерно 150-200 миллионов долларов. По словам Павла Пушкина, в течении 7-10 лет после первого осуществленного путешествия такие «круизы» станут очень популярными.