Ученые: отсутствие партнера чревато преждевременной смертью

Ученые заявили об опасности одиночества. Отсутствие пары в несколько раз повышает риск преждевременной смерти.

Никому не секрет, что в современном мире отсутствие партнера у многих не вызывает чувства дискомфорта или всепоглощающего несчастья. Человек настолько озабочен своими профессиональными проблемами, что на поиск второй половинки попросту не хватает ни времени, ни энергии.

Однако на данный момент ученые установили, что одиночество чревато реальными проблемами со здоровьем, вплоть до смерти. Психологи утверждают, что каждый человек так или иначе стремится найти себе в этом мире пару, которая бы в большей степени отвечала его запросам, а все заявления о "сильных и независимых" - является обычной маской, прикрывающей собственную несостоятельность.

Таким образом, одинокий человек переживает по поводу отсутствия у него партнера, а стресс, как известно, порождает множество проблем со здоровьем. В итоге, психологические терзания попросту переходят в психосоматику, и человек обращается за помощью к врачам.

Ученые убедились, что в случае отсутствия пары риск сосудистых заболеваний повышается на 24%, иммунитет решительно ослабевает, а человек становится таким себе "бесполым существом".

Эксперты настаивают, что основная проблема одиночества - переживание по этому поводу, и именно из-за нервного напряжения оно чревато негативными последствиями.