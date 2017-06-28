Эксперты раскрыли главные потребности россиянок в сексе

Сексологи и психологи раскрыли главные предпочтения современных россиянок в сексе и объяснили их причины. В 21 веке женщины стали более самодостаточными и "агрессивными в постели".

"Сильная и независимая", - еще тридцать лет подобным образом отзывались о тех представительницах прекрасного пола, которые в возрасте 25-ти лет не имели своей семьи. На сегодняшний день практика показывает, что "сильными и независимыми" стало большинство гражданок России.

Эксперты провели исследования, благодаря которым удалось выяснить главные пристрастия россиянок в сексе, а также объяснить их. С развитием технологий все меньшее количество женщин предпочитают себя связать узами брака, а выходить замуж в 30 лет стало вполне обыденной нормой. Зачастую в женскую консультацию обращаются так называемые "старородящие", которые в прошлом веке считались настоящими старухами.

Многие россиянки обзаводятся детьми только после того, как "встанут на ноги", то есть в районе 40 лет. Кроме того, практика показывает, что современные девушки значительно более легко относятся к интимной близости.

Россиянки стали "агрессивными в постели", утверждают эксперты, они также предпочитают разнообразие, как в технике секса, так и в плане партнеров.