Уфологи: Дональд Трамп ради власти готов имитировать вторжение инопланетян

Группа уфологов из США заявили, что американский лидер Дональд Трамп настолько увлечен идеей абсолютной власти, что не остановится ни перед чем. По этой причине Трамп готов даже имитировать нападение на планету инопланетян, чтобы контролировать людей в панике.

Опытные конспирологи заявляют, что Дональд Трамп одержим идеей власти во всем мире. Исследователи утверждают, что существует некая теория заговора, согласно которой Трамп будет сотрудничать с NASA и СМИ, чтобы постепенно готовить население Земли к «вторжению» НЛО. По мнению уфолога Стивена Грира, «промывание мозга» уже началось.

Во-первых, в прошлом году якобы рассекретили тайную операцию Пентагона и доказали существование гуманоидов. Во-вторых, начали говорить, что на Землю летит сигарообразный НЛО. По словам Грира, всё это делается с целью обогащения на выдуманной проблеме, в которую люди будут вкладывать большие деньги, чтобы «побороть» НЛО.