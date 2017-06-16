Физики создали прототип спутникового "квантового интернета"‍

Последние несколько лет ученые со всего мира пытались создать прототип спутникового "квантового интернета"‍. Успешный опыт в этом имеет компания "Мо-Цзы" из Китая, которая с помощью своей техники может передавать данные удаленную на территорию до семи с половиной тысяч км.

СМИ сообщают о новом прототипе спутникового "квантового интернета"‍, который изобрели китайские физики. Работа над этим устройством шла годами. Специалисты поставили перед собой цель создать канал, который исключает возможность прослушивать извне передающиеся данные. Наконец устройство было разработано и уже протестировано. Первая проба связи проходила между центрами в Китае и Австрии, которые имеют между собой расстояние почти восемь тысяч километров.

Китайский аппарат дополнительно тестировали и признали действующим. Теперь он функционирует на орбите, выполняя роль спутника.